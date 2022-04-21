Таможня Выборга отправила 1,5 тонны гуманитарной помощи беженцам

Все таможенные посты Выборга не остались в стороне и поучаствовали в благотворительной акции.
Об этом 21 апреля рассказали пресс-служба СЗТУ.
Так, таможенники собрали порядка 1,5 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли: продукты, бытовая техника, предметы гигиены, хозяйственные и антисептические средства, школьные принадлежности, канцелярские товары и прочее.
Гуманитарная помощь отправилось в петербургский филиал «Красного Креста» для распределения в пункты временного размещения граждан.
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20.04.2022 236