Таможня Выборга отправила 1,5 тонны гуманитарной помощи беженцам

Все таможенные посты Выборга не остались в стороне и поучаствовали в благотворительной акции.

Об этом 21 апреля рассказали пресс-служба СЗТУ.

Так, таможенники собрали порядка 1,5 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли: продукты, бытовая техника, предметы гигиены, хозяйственные и антисептические средства, школьные принадлежности, канцелярские товары и прочее.

Гуманитарная помощь отправилось в петербургский филиал «Красного Креста» для распределения в пункты временного размещения граждан.