Число жертв в оборонном НИИ в Твери достигло 6 человек

Для тушения пожара было задействовано 240 пожарных и 70 единиц техники, среди которых вертолет.

Об этом вечером, 21 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По последним данным, в результате пожара погибло 6 человек, еще 27 пострадало от ожогов и угарного газа. Для тушения было привлечено более 240 сотрудников МЧС, 69 единиц техники и вертолет Ми-8. Также на месте трагедии работали 14 бригад скорой помощи.

Сообщается, что огонь вспыхнул в помещении на втором этаже административного корпуса. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания.