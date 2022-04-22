Стало известно, где на 22 апреля зафиксированы 116 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 116 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 апреля.

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30.11.2021 3862

Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Ломоносовском и Приозерском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бор (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Хотыницы (+1), Торосово (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+10), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+2), Токсово (+1), Бугры (+2), СНТ Бабино-1 (+1), Лупполово (+1), Ненимяки (+1), Плинтовка (+1), Лесколово (+1).
  • Выборгский район: Приморск (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+6), Сиверский (+3), Мыза-Ивановка (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+3).
  • Киришский район: Кириши (+6), Будогощь (+2).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Путилово (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), д. Яровщина, Алёховщинское с/п (+1).
  • Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Низовская (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+4), Вознесенье (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+12).
  • Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+2), Федоровское (+1), Форносово (+2).
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