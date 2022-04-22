В ребенка дважды выстрелили в Малых Колпанах. Агрессор – под домашним арестом за другое нападение со стрельбой

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 31 марта около 16:00 задержаны 17-летний и 18-летний молодые люди. Их подозревают в разбойном нападении 30 марта на фасовщика комбикормового завода в Малых Колпанах.

А 22 апреля стало известно, что следствие установило причастность 17-летнего подростка к нападению на 11-летнего мальчика тем же вечером, 30 марта. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву из пневматического пистолета.

Врачи диагностировали ушибы и ссадины головы. Мальчику была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

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19.02.2022 1951
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