В ребенка дважды выстрелили в Малых Колпанах. Агрессор – под домашним арестом за другое нападение со стрельбой

Как сообщал ivbg.ru, 31 марта около 16:00 задержаны 17-летний и 18-летний молодые люди. Их подозревают в разбойном нападении 30 марта на фасовщика комбикормового завода в Малых Колпанах.
А 22 апреля стало известно, что следствие установило причастность 17-летнего подростка к нападению на 11-летнего мальчика тем же вечером, 30 марта. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву из пневматического пистолета.
Врачи диагностировали ушибы и ссадины головы. Мальчику была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
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19.02.2022 1951