Мужчина сообщил в полицию о внезапной смерти подруги в Никольском. Но умолчал, что причиной был он сам

По информации ivbg.ru, 21 апреля в поселке Федоровское Тосненского района задержан 48-летний местный житель. Это произошло после того, как 20 марта в квартире дома по Советскому проспекту в Никольском нашли тело 43-летней женщины.

Тогда полицию вызвал сам ныне задержанный. Он сообщил, что после совместного распития алкогольных напитков обнаружил свою знакомую мертвой.

Однако экспертиза показала, что женщину задушили, закрыв рот и нос. По факту убийства возбуждено уголовное дело.