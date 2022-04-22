Детям-сиротам компенсируют аренду жилья в Ленобласти

Губернатор Ленобласти подписал постановление об утверждении новой меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Постановление вступает в силу с 28 апреля. Ребятам будет компенсировано за аренду жилья по договорам аренды жилого помещения в городском поселении 15 тысяч рублей, а в сельском – 10 тысяч рублей ежемесячно.

«Наш регион – один из первых в СЗФО ввел эту меру поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться», – пояснил Александр Дрозденко.

Ранее глава региона подписал распоряжение о назначении именной стипендии для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в государственных вузах. Также дети-сироты теперь имеют право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета Ленобласти в пределах установленной квоты.

Ранее в Приозерском районе прошла церемония вручения ключей от новых квартир четырем детям-сиротам. Также детям-сиротам в 2021 году было приобретено 22 квартиры во Всеволожском районе.