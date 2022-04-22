Встреча Путина и Зеленского все еще зависит от итогов переговоров

В ответ на призыв европейского политика встретиться с президентом Украины, Владимир Путин заявил, что это возможно только по результатам переговоров.

Об этом днем, 22 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Как стало известно, председатель Евросовета Шарль Мишель предложил президенту РФ провести встречу с Владимиром Зеленским. Ответ Владимира Путин как и прежде — только после положительных итогов переговоров.

Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев… Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения, — указано в сообщении Кремля.