Няня оставила ребенка в парке Петербурга и бесследно исчезла

Житель Санкт-Петербурга встретил маленькую девочку, которая осталась совсем одна возле озера Долгое в Приморском районе.
По словам ребенка, она гуляла вместе с няней, но та ее бросила и ушла неизвестно куда. Мужчина сразу же позвонил в полицию.
Девочка в сопровождении сотрудника ПДН и полицейского передана маме. Полиция устанавливает, куда делась няня.
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23.03.2022 5538