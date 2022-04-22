Няня оставила ребенка в парке Петербурга и бесследно исчезла

Житель Санкт-Петербурга встретил маленькую девочку, которая осталась совсем одна возле озера Долгое в Приморском районе.

По словам ребенка, она гуляла вместе с няней, но та ее бросила и ушла неизвестно куда. Мужчина сразу же позвонил в полицию.

Девочка в сопровождении сотрудника ПДН и полицейского передана маме. Полиция устанавливает, куда делась няня.