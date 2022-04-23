Спустя 10 лет задержали грабителя ювелирного магазина в Петербурге

По информации ivbg.ru, 38-летнего преступника задержали возле дома № 43 по проспекту Ударников в Санкт-Петербурге, где он и проживал.

Мужчина находился в федеральном розыске с 2012 года. Следствие установило, что он вместе с подельниками ограбил ювелирный магазин сети «585» на улице Бабушкина.

Ранее грабитель был неоднократно судим за кражи и налеты.