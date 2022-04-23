В школах Ленобласти 25 апреля пройдет церемония поднятия флага России

Как сообщал ivbg.ru, исполнение гимна и поднятие флага России в начале каждой учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября 2022 года.

По предложению Минпросвещения, комитет образования Ленинградской области с 25 апреля инициирует церемонию поднятия флага России в школах региона.

Как сообщил 19 апреля глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, исполнение гимна и поднятие флага России в начале каждой учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября 2022 года. Также Кравцов заявлял о необходимости ввести в учебные учреждения начального и среднего образования государственную символику.