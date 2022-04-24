В Ленобласти выявили 107 новых зараженных COVID-19 на 24 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 107 человек.
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22.04.2022 135
- Бокситогорский район: не выявлены
- Волосовский район: Волосово (+2), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Янино-1 (+3), Щеглово (+3), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), Старая (+2), Романовка (+1), Агалатово (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Кузьминка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+13), Рощино (+2), Светогорск (+1), Кондратьево (+1), Бородинское (+1), Токарево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Дивенский (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1).
- Киришский район: Кириши (+7).
- Кировский район: Кировск (+3), Приладожский (+4).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Большая Ижора (+1), Лаголово (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Красные Горы (+1).
- Подпорожский район: Вознесенье (+2), Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Саперное (+1), Громово (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+13).
- Тихвинский район: Тихвин (+8).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1), Сельцо (+1).