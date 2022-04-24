В Ленобласти выявили 107 новых зараженных COVID-19 на 24 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 107 человек.

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