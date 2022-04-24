Минобороны РФ публикует новый список потерь ВСУ

Министерство обороны опубликовало обновленные списки потерь и дезертиров украинской армии.

Данная информация размещена в официальном Telegram-канале оборонного ведомства 24 апреля, днем. В частности, речь идет о пяти войсковых частях — 3033, 3005, 3035, 3028 и 3011.

Как указано в сообщении Минобороны, данные актуальны на 29 марта. Они были получены из реальных украинских документов. В списках значатся 27 убитых и 96 раненых. Кроме того, без указания имен и фамилий приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести.

Ранее мы писали, что впервые были опубликованы списки погибших в ходе спецоперации украинских военных и наемников.