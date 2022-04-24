Пасмурно, осадки и до +13°C днем — погода в Ленобласти на 25 апреля

Последний день уходящей недели в Ленобласти будет пасмурным и пройдет с осадками.

В воскресенье, 24 апреля, в регионе установится облачная погода и небольшие осадки, передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет умеренный северо-восточного и восточного направления . Атмосферное давление будет незначительно падать.

Температура воздуха после заката +1 … +6 градусов, на севере до -2 градусов. Днем ожидается потепление от +8 до +13 градусов, на востоке местами до +16 градусов.