Пасмурно, осадки и до +13°C днем — погода в Ленобласти на 25 апреля

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Последний день уходящей недели в Ленобласти будет пасмурным и пройдет с осадками.

В воскресенье, 24 апреля, в регионе установится облачная погода и небольшие осадки, передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет умеренный северо-восточного и восточного направления . Атмосферное давление будет незначительно падать.

Температура воздуха после заката +1 … +6 градусов, на севере до -2 градусов. Днем ожидается потепление от +8 до +13 градусов, на востоке местами до +16 градусов.

Вам будет интересно
Пасмурно, осадки и до +13°C днем — погода в Ленобласти на 25 апреля Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть
Серия циклонов принесет в Петербург и Ленобласть дожди и похолодание
Уже сегодня, 24 апреля, на территории региона ожидается первая "депрессия" в виде дождя.  О кардинальной смене погоды в Петербурге и Ленобласти...
24.04.2022 94
Автор