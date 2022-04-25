Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели

Автор: Александр Селиванов
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В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.

Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, Ленобласть, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, Ленобласть, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, Ленобласть, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: t.me/drozdenko_au_lo
— Весеннее пробуждение природы после долгой зимы в Гатчинском и Ломоносовском районах. Тетеревиный ток в самом разгаре, — написал Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале.

Также губернатор Ленобласти пожелал жителям и гостям региона удачной недели и здоровья.

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25.04.2022 52
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