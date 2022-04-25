«Конечно, будут открещиваться»: Владимир Путин прокомментировал покушение на Соловьева

Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы — перешли к террору, к подготовке убийств. Хотелось бы отметить, что нам известны фамилии кураторов из западных служб. Прежде всего, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, такие они дают советы. Вот вам и права журналистов, отношение к распространению информации и отношения к правам человека в целом, — сообщил Путин в эфире канала