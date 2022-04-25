«Конечно, будут открещиваться»: Владимир Путин прокомментировал покушение на Соловьева

Глава государства заявил, что покушение готовилось под кураторством западных спецслужб.
Владимиру Путину было доложено о готовящемся покушении на российского журналиста Владимира Соловьева. Выступая 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, президент прокомментировал данный инцидент.
Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы — перешли к террору, к подготовке убийств. Хотелось бы отметить, что нам известны фамилии кураторов из западных служб. Прежде всего, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, такие они дают советы. Вот вам и права журналистов, отношение к распространению информации и отношения к правам человека в целом, — сообщил Путин в эфире канала Россия 24.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали группу членов запрещенной в России неонацистской организации, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировавшую убийство российского журналиста Владимира Соловьева.
Киллеры уже дают признательные показания.