В Петербурге закрылось генконсульство Эстонии

В Петербурге официально прекратило работу Генеральное консульство Эстонии. Теперь обращения будут приниматься только в Москве.

При этом до 29 апреля петербуржцы смогут получить готовые документы: паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. После они будут отправлены Москву.

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Все визовые ходатайства, принятые до 25 апреля, будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты, сообщили в диппредставительстве.

Также по решению МИД РФ в Петербурге также будут закрыты консульства Латвии и Литвы.