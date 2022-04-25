ФСБ: неонацисты готовили покушение также на Киселева, Симоньян и Скабееву

Задержанные спецслужбами РФ неонацисты намеревались организовать покушение на целый ряд российских журналистов и телеведущих.

Об этом 25 апреля стало известно РИА Новости.

Появились новые подробности громкого происшествия об организации покушения на Владимира Соловьева. Жертвами киллеров могли бы стать и другие журналисты.

Так, неонацистами обсуждалась возможность убийства не только Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян, — цитирует РИА Новости показания одного из задержанных.

Напомним, 25 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали группу киллеров, которые по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировали убийство российского журналиста Владимира Соловьева.

Позже инцидент прокомментировал Владимир Путин.