Белорус, пропавший без вести, найден в Петербурге в шоковом состоянии

52-летний гражданин Белоруссии месяц числился пропавшим. Накануне его обнаружили избитым в одной из парадных Петербурга.

По информации Невских новостей, 52-летнего мужчину госпитализировали в больницу с проспекта Луначарского утром, 25 апреля. В правоохранительных органах уточнили, что пострадавший находился в шоковом состоянии.

При госпитализации врачи обнаружили у пострадавшего тяжелую сочетанную травму головы, груди, живота, таза, рук и ног, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб легких и перелом ребер.

Что именно произошло с гражданином союзной республики, выясняет полиция.