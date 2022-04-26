В Петербурге заметили краснокнижную варакушку — фото

В Приморском районе Петербурга фотограф запечатлел редкую птицу варакушку, которая входит в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

Фото: Антон Кубышкин, Птицы СПб и России, ВК

Автор фотографий рассказал, что весной варакушки могут преодолеть 6 000 км при миграции, чтобы вернуться к привычному месту обитания. Гнездо птицы обычно помещают на земле, в ямке. Поэтому одной из основных угроз для них – повсеместно распространенное весеннее выжигание сухой травы.

«Давайте будем с любовью и уважением относиться к природе. Пусть варакушки и дальше любят наш район и выбирают его для строительства гнёзд», — пишет фотограф Антон Кубышкин