Одиннадцатиклассник из Волосовского района стал призером олимпиады по физкультуре

Кирилл Николаев из Калитинской школы стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

Накануне стало известно, что ученица 11 класса Лужской школы №3 Анастасия Тесакова стала призером заключительного этапа олимпиады по обществознанию. А призером по МХК стала девятиклассница Гатчинской гимназии Варвара Сергеева.

В настоящее время проходят заключительные этапы олимпиады по технологии, английскому языку и биологии.

Напомним, что испытания начались с французского языка, где отличилась ученица из гимназии Всеволожска. Также ученик Киришского лицея стал призером Всероссийской олимпиады по химии, одиннадцатиклассник из Всеволожска выиграл олимпиаду по информатике, одиннадцатиклассник из Гатчины стал призером олимпиады по истории, а школьница из Мурино стала призером олимпиады по немецкому языку, также школьники из Киришей и Лодейного Поля взяли призовые места олимпиады.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. Победители и призёры её заключительного этапа зачисляются в вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады.