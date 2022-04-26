Депутаты установили новую памятную дату в Ленинградской области

Теперь 28 ноября стал Денем памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня, 26 апреля, на очередном заседании Законодательного собрания парламентарии приняли областной закон «О внесении изменения в статью 2 областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области», установив 28 ноября — День памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года.

Инициаторами установления Дня памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года выступили депутаты Андрей Гардашников, Родион Ким, Михаил Коломыцев, Олег Петров и Даниил Федичев. Установление 28 ноября Днем памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года нужно, чтобы увековечить память об этих важных военно-исторических событиях и их участниках для будущих поколений жителей Ленинградской области.

Утром 28 ноября 1941 года моряки под командованием пехотного офицера, майора Василия Маргелова двинулись на вражеские позиции. Известно, что с началом блокады Ленинграда после потери Шлиссельбурга начались неоднократные попытки отбить его у врага, но все они не имели успеха. Не в силах пробить брешь с запада на восток, командование Ленинградского фронта, благодаря раннему появлению льда на Ладожском озере, решило помочь наступающим с невских берегов дивизиям отвлекающим ударом с севера, атакуя «бутылочное горло» со льда Ладоги по всему побережью. Эту операцию было решено провести силами одной стрелковой дивизии и одного отдельного особого лыжного полка моряков краснознаменного Балтийского флота, сформированного из 1200 добровольцев в ноябре 1941-го в Кронштадте.

Сходу прорвав первую линию неприятельских окопов у Новоладожского канала, полк Василия Маргелова занял деревню Липки, подойдя к Староладожскому каналу. Тяжелый бой, иногда переходивший в рукопашный, продолжался больше суток. Эта десантная операция вошла в число наиболее драматических. Храбрость и отвага десантников, шедших практически на верную смерть в ноябре 1941 года, не позволила врагу войти в Ленинград.

Также необходимо отметить, что к 80-летию Шлиссельбургского десанта в память о героях нашей Родины в месте, где 28 ноября 1941 года произошла одна из первых попыток прорыва блокады Ленинграда, было установлено перевернутое каменное сердце, как символ страшных событий военных лет.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтениях.