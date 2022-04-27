Самый оригинальный школьный музей в России находится в Лодейном Поле

Школьный музей блокады Ленинграда Лодейнопольской школы №2 стал победителем в номинации «За оригинальность сюжета музейной экспозиции» Всероссийского конкурса «Без срока давности».

Музей стал самым оригинальным среди 585 участников.

Всего федеральное жюри определило 43 абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях. Церемония награждения состоится 8 мая в Музее Победы в Москве.

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Отметим, в 2020 году лучшим школьным музеем в СЗФО стал музей «Живая связь времен» из Лодейного Поля. Всего в финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса, но победителями стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.