Поход в спортзал обошелся петербуржцу в $26 тысяч

По информации ivbg.ru, 25 апреля была совершена крупная кража в бизнес-центре «Цитадель» на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.

В полицию обратился 46-летний мужчина. Он заявил, что из его шкафчика в спортзале, который закрывается на врезной замок, пропали $26 тысяч (около 1,9 млн рублей).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.