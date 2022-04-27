Поход в спортзал обошелся петербуржцу в $26 тысяч

По информации ivbg.ru, 25 апреля была совершена крупная кража в бизнес-центре «Цитадель» на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
В полицию обратился 46-летний мужчина. Он заявил, что из его шкафчика в спортзале, который закрывается на врезной замок, пропали $26 тысяч (около 1,9 млн рублей).
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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05.02.2021 2865