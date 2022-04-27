Жителей Мурино приглашают на масштабный субботник

До 5 мая в городе состоится масштабная уборка улиц. На субботник муринцев лично приглашает зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Масштабная весенняя уборка улиц в Мурино начнется со дня на день. Кроме того, также в ближайшее время решится вопрос о передаче частных дорог в муниципальную собственность. Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

К нам регулярно поступают жалобы от жителей Мурино о плохой уборке. Зимой — снега, весной — пыли и грязи. Сегодня обсудили ситуацию вместе с муниципальными властями и решили, какие меры следует принять, чтобы максимально очистить улицы города до пятого мая. Результат вместе с профильными комитетами региональной администрации проверим лично, — заявил Барановский.