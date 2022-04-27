Ленобласть обеспечивает ветпрепаратами больше трети птицехозяйств СНГ и России

Компания «Авивак», работающая в Ломоносовском районе, смогло обеспесить вакцинами свыше трети птицехозяйств России и ближайшего зарубежья. Однако регион на этот останавливаться не намерен.

В среду, 27 апреля, врачи госветслужбы и птицеводческих предприятий области обсудили импортозамещение в промышленном птицеводстве на обучающем семинаре управления ветеринарии. Начальник управления Леонид Кротов заявил, что в стране есть свои вакцины, средства диагностики, антипаразитарные и обезболивающие препараты для животных, а даже уникальные разработки.

Так, в Ломоносовском районе компания по производству современных вакцин для птицеферм «Авивак», намерена расширить выпуск инновационной продукции. Предприятие решает вопросы ветеринарного обеспечения и эпизоотического благополучия свыше трети птицехозяйств России и СНГ.