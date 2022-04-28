Прекрасное звездное небо можно было наблюдать ночью в Приозерском районе

Фотографиня смогла передать всю красоту зимней ночи.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В телеграм-каналах появились фотографии звездного неба, сделанные во Всеволожском районе Ленобласти.
На небе даже виден наш общий дом, Млечный Путь.
Кстати, неделя для жителей и гостей Ленобласти будет дождливой и холодной.
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02.09.2018 3016