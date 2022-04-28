В России запустят аналог зарубежных образовательных онлайн-платформ

Для замены ушедших с российского рынка компаний в России появится отечественная платформа для размещения онлайн-курсов.

По информации Университета 2035, который является организацией-разработчиком «Российской образовательной платформы» (РОП), платформа будет разработана на базе отечественных технологий и решений. С ее помощью можно будет полностью импортозаместить зарубежные ресурсы, на которых до этого размещали свои курсы российские вузы. Об этом сообщает РИА Новости.

Проректор по образованию Университета 2035 Екатерина Любимова пояснила, что в качестве ключевых особенностей новой платформы рассматриваются персональное непрерывное сопровождение развития человека в течение всей жизни, постоянное повышение эффективности образовательных технологий и использование возможностей искусственного интеллекта.

Предполагается, что с помощью РОП вузы РФ, а также другие образовательные учреждения смогут не только размещать онлайн свои курсы, но и монетизировать контент.