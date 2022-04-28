В Ленобласти выявили 96 новых зараженных COVID-19 на 28 апреля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 96 человек.
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14.04.2022 1345
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Калитино (+1), Смердовицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+9), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+2), Старая (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Юкки (+1), Кирполье (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Гончарово (+1), Рощино (+4), Советский (+2), Краснофлотское (+1), Приморск (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+3), Сиверский (+3), Вырица (+2), Батово (+1), Большое Рейзино (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Усть-Луга (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Назия (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Флора-2 (+1), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Кипень (+1), Нижняя Кипень (+1), Лангерево (+1).
- Лужский район: Толмачёво (+1), Серебрянский (+1), Чолово (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+2), Царыцино Озеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1).