65% населения Финляндии выступает за вступление в НАТО

Большинство жителей «нейтральной» страны поддерживают членство в альянсе.

Такие настроения у северного соседа России стали появляться в начале апреля. Число поддерживающих такое решение выросло сразу на 6 %. Об этом в четверг, 28 апреля, пишет Helsingin Sanomat, ссылаясь на британскую исследовательскую группу Kantar TNS.

Доля женщин, выступающих за членство, увеличилась. Сегодня 59% женщин хотели бы, чтобы Финляндия вступила в НАТО, по сравнению с 50% в предыдущем опросе. Более 70% мужчин по-прежнему поддерживают вступление в НАТО , — говорится в публикации.

За вступление в блок НАТО выступили также и большинство избирателей большинства всех известных политических сил Финляндии.