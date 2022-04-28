Сергей Вылегжанин: Оперативность и профессионализм медиков — то, без чего в скорой нельзя

Сегодня, 27 апреля, сотрудники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник.

«Скорая медицинская помощь ― это особый мир. Это люди, от которых зависит спасение человеческих жизней. Оперативность и профессионализм медиков ― то, без чего в скорой нельзя. Я желаю всем сотрудникам скорой помощи силы и бодрости духа, оптимизма и здоровья», ― поздравил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Сотрудники скорой помощи Ленобласти в первом квартале 2022 года помогли 131,6 тысяче пациентов. На ДТП бригады выезжали 590 раз, эвакуировали 360 пострадавших. Помощь санитарной авиации потребовалась 67 пациентам.

Напомним, что в 2021 году на закупку 210 автомобилей было направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, 13 из них во Всеволожский район, затем еще три во Всеволожскую КМБ, семь в Лужский район и 13 в Тосненский район, еще 30 – поступят в 2022 году. В 2022 году 15 новых машину уже получила Гатчинская больница и девять Токсовская.

А с 2022 года программа модернизации первичного звена получила статус федерального проекта и вошла в состав нацпроекта «Здравоохранение».