Полицейский напал на девушку-коллегу и сломал ей руку прямо в отделении в Петербурге

По информации ivbg.ru, 28 апреля состоялось заседание Василеостровского районного суда о смягчении меры пресечения Александру К., напавшему на девушку-коллегу прямо в отделении полиции.
Следствие полагает, что инспектор ГИБДД Александр К. умышленно толкнул коллегу Ю. руками в грудь. Из-за этого девушка ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил ее на пол лицом вниз, рывком завел ей руки за спину, сломав левую плечевую кость.
Решением суда, на Александра К. наложен запрет определенных действий.
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20.04.2022 1685