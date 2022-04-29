Полицейский напал на девушку-коллегу и сломал ей руку прямо в отделении в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 28 апреля состоялось заседание Василеостровского районного суда о смягчении меры пресечения Александру К., напавшему на девушку-коллегу прямо в отделении полиции.

Снимок
Фото: 78.ru

Следствие полагает, что инспектор ГИБДД Александр К. умышленно толкнул коллегу Ю. руками в грудь. Из-за этого девушка ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил ее на пол лицом вниз, рывком завел ей руки за спину, сломав левую плечевую кость.

Решением суда, на Александра К. наложен запрет определенных действий.

Вам будет интересно
Полицейский напал на девушку-коллегу и сломал ей руку прямо в отделении в Петербурге Санкт-Петербург
Обезглавленное тело найдено возле Всеволожска. Голова лежала в 50 метрах
По информации ivbg.ru, 19 апреля около 20:00 в экстренные службы сообщили о том, что возле железнодорожного переезда во Всеволожском районе Ленинградской...
20.04.2022 1685
Автор