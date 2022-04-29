Полицейский напал на девушку-коллегу и сломал ей руку прямо в отделении в Петербурге

По информации ivbg.ru, 28 апреля состоялось заседание Василеостровского районного суда о смягчении меры пресечения Александру К., напавшему на девушку-коллегу прямо в отделении полиции.

Следствие полагает, что инспектор ГИБДД Александр К. умышленно толкнул коллегу Ю. руками в грудь. Из-за этого девушка ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил ее на пол лицом вниз, рывком завел ей руки за спину, сломав левую плечевую кость.

Решением суда, на Александра К. наложен запрет определенных действий.