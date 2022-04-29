Петербуржец остался без 4 млн рублей и ружей после ремонта дачи мигрантами под Тосно

Граждане ближайшего зарубежья занимались строительными работами на даче пострадавшего. Их услуги петербуржцу обошлись намного дороже.

Об этом 29 апреля стало известно порталу Невские Новости.

С заявлением в полицию петербуржец обратился после пропажи 4 млн рублей в валюте из его сейфа. Также пропали два ружья и патроны к ним. На причастность к краже сейчас проверяют трех рабочих, проживавших и работавших в коттедже. Домовладение располагается в Тосненском районе Ленобласти.

При этом, расследование грабежа ведется еще с начала апреля. Ни деньги, ни ружья до сих пор не найдены.