Лучших сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти удостоили наград

Они получили 66 медалей и благодарственных писем за спасение жизни, вклад в развитие региона и безопасность ленинградцев.

Церемония награждения прошла сегодня в Тосно в честь 373-й годовщины со дня образования пожарной охраны России.

«От лица Правительства хочу искренне поблагодарю всех пожарных нашего региона за высочайший профессионализм, с которым они ежедневно спасают жизни и имущество наших сограждан, борются с проявлениями стихии, природными и техногенными катастрофами», ― отметил в своем приветствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также сегодня, 29 апреля, на Центральной городской площади Тосно прошел региональный праздник в честь Дня пожарной охраны России.

Напомним, что в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти входят все виды пожарной охраны региона ― ГУ МЧС России по Ленобласти, Аварийно-спасательная служба Ленобласти и Леноблпожспас, а также добровольцы и другие подразделения.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, с 26 апреля в Ленобласти объявлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.