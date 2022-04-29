Лучших сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти удостоили наград

Они получили 66 медалей и благодарственных писем за спасение жизни, вклад в развитие региона и безопасность ленинградцев.
Церемония награждения прошла сегодня в Тосно в честь 373-й годовщины со дня образования пожарной охраны России.
Также сегодня, 29 апреля, на Центральной городской площади Тосно прошел региональный праздник в честь Дня пожарной охраны России.
Напомним, что в единый пожарно-спасательный гарнизон Ленобласти входят все виды пожарной охраны региона ― ГУ МЧС России по Ленобласти, Аварийно-спасательная служба Ленобласти и Леноблпожспас, а также добровольцы и другие подразделения.
Как уже ранее писал ivbg.ru, с 26 апреля в Ленобласти объявлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.