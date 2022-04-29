Движение на 8 трассах Ленобласти 30 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

Вам будет интересно Стало известно, как работают МФЦ Ленобласти в майские праздники График работы МФЦ в предстоящие майские выходные будет изменен. Так, во всех центрах "Мои документы" Ленобласти 1 и 9 мая будут... 29.04.2022 92

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 22,41,74,80,109,119,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— Подъезд к МАПП Брусничное; подъезд к Выборгу №1; подъезд к Выборгу №2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;

— км 28-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 15+488 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена и ремонт пешеходного ограждения;

— км 37+203 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена и ремонт пешеходного ограждения;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 15-5 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

— км 15-5 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— ТрР км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

— км 25+000-км 0+720 в ограничение скорости движения сторону СПБ с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки;

— км 0+720–км 25+000 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки;

— ТрР км 27+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.