Движение на 8 трассах Ленобласти 30 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 8 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
-км 22,41,74,80,109,119,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— Подъезд к МАПП Брусничное; подъезд к Выборгу №1; подъезд к Выборгу №2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;
— км 28-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
— км 15+488 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена и ремонт пешеходного ограждения;
— км 37+203 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена и ремонт пешеходного ограждения;
А-181 «Магистральная»:
— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 15-5 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;
— км 15-5 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
— ТрР км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
— км 25+000-км 0+720 в ограничение скорости движения сторону СПБ с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки;
— км 0+720–км 25+000 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, демаркировка дорожной разметки;
— ТрР км 27+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.