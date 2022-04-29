Многодетной семье из Тосно подарили новую квартиру взамен сгоревшего жилья

Семье кадета Михаила Сычева вручили ключи от новой квартиры. В прошлом году молодой человек героически спас своего младшего брата во время пожара в их доме.

Уже в 13 лет Миша проявил себя как настоящий защитник и стал не только героем для своей семьи, но и примером для многих жителей Ленинградской области. Сегодня мы, как никогда, понимаем и чувствуем значимость таких подвигов, поэтому новое жилье — меньшее, что можно было сделать для семьи Сычевых, — поделился Барановский.

В конце октября прошлого года глава региона Александр Дрозденко вручил Михаилу медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». После этого при содействии губернатора семье помогли приобрести новое жилье. Трехкомнатную квартиру в Тосно выбрали сами погорельцы.

Мы очень благодарны Александру Юрьевичу, администрации Ленинградской области за всю ту поддержку и помощь, которую получили за это время», — рассказал Михаил Сычев.