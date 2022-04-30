Арт-инсталляцию импортозамещения сломали в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Арт-инсталляцию ZAMESTIM на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге сломали вандалы. Каждая буква этой инсталляции – отсылка к иностранному бренду, который приостановил работу или ушел с российского рынка.

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Фото: t.me/nevnov

Вандалы сломали литеру «S», однако их действия попали на запись камеры видеонаблюдения. На месте задержаны двое молодых людей и двое девушек в возрасте от 21 года до 29 лет.

Оформлены протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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29.04.2022 64
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