Арт-инсталляцию импортозамещения сломали в Петербурге

Арт-инсталляцию ZAMESTIM на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге сломали вандалы. Каждая буква этой инсталляции – отсылка к иностранному бренду, который приостановил работу или ушел с российского рынка.
Вандалы сломали литеру «S», однако их действия попали на запись камеры видеонаблюдения. На месте задержаны двое молодых людей и двое девушек в возрасте от 21 года до 29 лет.
Оформлены протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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