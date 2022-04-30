Из кошелька пенсионерки украли 65 тысяч рублей в Кингисеппе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 апреля около 11:00 в полицию Кингисеппского района обратилась 75-летняя жительница Кингисеппа.

По ее словам, 28 апреля неизвестный вскрыл дверь ее квартиры в девятиэтажном жилом доме на улице Химиков в Кингисеппе. Из кошелька пенсионерки пропали около 65 тысяч рублей наличными.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.

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23.03.2022 5947
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