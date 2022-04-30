Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает РИА «Новости», рубль оказался в числе лидеров роста и укрепления против доллара с начала 2022 года среди развивающихся валют. 

Наилучший результат продемонстрировал бразильский реал, подорожав на форексе относительно доллара на 14%. Рубль прибавил 6,2% по итогам торгов на Мосбирже, колумбийское песо – 2,5%, южноафриканский рэнд – 1,2%, мексиканское песо – 0,9%.

Подешевели к доллару с начала года индийская рупия (на 2,3%), тайский бат (2,7%), турецкая лира (9,7%), аргентинское песо (10,8%), египетский фунт (14,9%).

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29.04.2022 91
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