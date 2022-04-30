Ленобласть вошла в топ-10 регионов России с самым низким индексом потребительских цен

Аналитики РИА «Новости» сформировали рейтинг регионов по индексу потребительских цен, в котором Ленинградская область заняла девятое место среди субъектов с самым низким индексом на продовольственные и непродовольственные товары.
Разброс индекса потребительских цен по России составил 2,7-13,2%. При этом Санкт-Петербург занял 48 место с ростом цен на товары и услуги на 10,3%, а на непродовольственные товары – на 4,4%. Абсолютным регионом-антилидером в России является Республика Хакассия с индексом цен свыше 10% по всем показателям.
По данным аналитиков агентства, текущий рост цен объясняется геополитической и экономической ситуацией в России, а также станционным давлением со стороны стран Запада.
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