Петербург потерял больше 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны за год

Петербург за год потерял 12,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и около 800 бывших узников лагерей.

К апрелю 2022 года в городе осталось больше 65,7 тысяч ветеранов, тогда как еще прошлой весной их было более 78,2 тысяч. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по соцполитике.

Также в комитете уточнили, что в Петербурге проживает около шести тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Напомним, с 3 по 12 мая ветераны ВОВ и их сопровождающие смогут бесплатно ездить на электричках Ленобласти.