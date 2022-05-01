В Ленобласти 2 мая воздух прогреется до +14°C

В понедельник, 2 мая, жителей Ленобласти ждет облачная с прояснениями погода.

Местами, по сообщениям синоптиков, пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами на западе порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем +9…+14°C. Ночью на дорогах местами гололедица.