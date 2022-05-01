Председатель комитета Госдумы по международным делам, исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить семь дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску.

«В честь праздника мы должны подумать о тех, кто трудится <…> ЛДПР предлагает добавить к тем 28 дням отпуска, которые положены каждому в нашей стране, семь дополнительных дней, которые можно использовать по своему усмотрению», – приводит его слова ТАСС.