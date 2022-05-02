В Кировском районе ребенок выпал из окна, пока мама ходила в магазин

За жизнь малышки борются медики.

По информации правоохранительных органов, днем 1 мая в посёлке Назия в то время, как 24-летняя мать отлучилась в магазин, ее 6-летняя дочь выпала из окна 5 этажа.

Отмечается, что малышка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, а та в свою очередь не выдержала веса ребенка.

С закрытым переломом левого бедра и таза, а также ушибом грудной клетки девочку экстренно доставили в больницу. Сейчас в тяжёлом состоянии она находится в реанимации. За её жизнь борются медики.