В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 мая.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 97 человек. 12 жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки два человека скончались в результате болезни.