В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек

Автор: Александр Селиванов
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Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 мая.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 97 человек. 12 жителей региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки два человека скончались в результате болезни.

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29.04.2022 246
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