Из Ленобласти на Донбасс отправилась очередная колонна гуманитарной помощи

«Ленгазспецстрой» собрал пять фур вещей первой необходимости.
Как сообщило издание ЛенТВ 24, в грузовиках с гуманитарной помощью продукты питания, противопожарная техника, бытовая электроника, а также одежда для гражданских и военных.
Отмечается, что фуры доберутся до места назначения в город Свердловск в Луганской области после 5 мая.
Все предоставили комбинат социального питания Выборга и общественная организация «Мир».
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