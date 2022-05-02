Из Ленобласти на Донбасс отправилась очередная колонна гуманитарной помощи

«Ленгазспецстрой» собрал пять фур вещей первой необходимости.

Как сообщило издание ЛенТВ 24, в грузовиках с гуманитарной помощью продукты питания, противопожарная техника, бытовая электроника, а также одежда для гражданских и военных.

Отмечается, что фуры доберутся до места назначения в город Свердловск в Луганской области после 5 мая.

Все предоставили комбинат социального питания Выборга и общественная организация «Мир».