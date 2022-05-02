Детей доставили в Польшу для подготовки репортажей, обвиняющих российских военнослужащих в физическом и сексуальном насилии.

В скором времени в России будет праздноваться главный день в году — день Великой Победы. В преддверии праздника западные СМИ готовят очередную информационную провокацию с целью дискредитации действий российских войск перед мировой общественностью.

Стоит отметить, что в качестве основного фейка будут использованы примеры об истязаниях над детьми российскими военнослужащими в период их нахождения в Буче.

Около десятка сирот были вывезены из Украины в Польшу для использования в серии репортажей. Перед праздником, западные СМИ намерены обвинить российских военнослужащих в физическом и сексуальном насилии детей.

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По замыслу провокаторов, данный факт должен сыграть на эмоциях населения США и стран НАТО.