Минобороны РФ впервые показало удары истребителя на предельно малой высоте

Оборонное ведомство публикует кадры работы Су-24М по украинским позициям на предельно малой высоте.
Видео работы фронтового бомбардировщика публикует 3 мая РИА Новости. На кадрах видно, как самолет на большой скорости летит вплотную к лесополосе, где находились замаскированные объекты ВСУ. Сбросив бомбы, Су-24М выпустил тепловые ловушки и скрылся.
Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты, — уточнили в Минобороны.
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01.05.2022 148