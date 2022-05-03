Россия вводит ответные экономические меры против недружественных стран

Владимир Путин подписал указ об ответных экономических санкциях против недружественных стран Запада.

Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 3 мая. Указ запрещает проводить сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции. Также нельзя вывозить из России сырье и продукцию в пользу таких лиц.

Правительство в десятидневный срок должно составить перечень соответствующих лиц и установить критерии для определения сделок, попадающих под запрет.

Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в силу своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их контролем организаций применяются специальные экономические меры, — говорится в документе.