Интерпол задержал в Петербурге фальшивомонетчика из Таджикистана

Сотрудники международного уголовного розыска нашли беглого преступника в Петербурге. Задержание проводилось на Московском вокзале.
Об этом 3 мая, во вторник, стало известно порталу 78.
Фальшивомонетчик был задержан минувшим вечером, на Московском вокзале. 40-летний уроженец Таджикистана находился в международном розыске с августа прошлого года. Ему вменяется изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Сейчас мигрант находится под стражей в Петербурге.
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