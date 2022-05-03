Интерпол задержал в Петербурге фальшивомонетчика из Таджикистана

Сотрудники международного уголовного розыска нашли беглого преступника в Петербурге. Задержание проводилось на Московском вокзале.

Об этом 3 мая, во вторник, стало известно порталу 78.

Фальшивомонетчик был задержан минувшим вечером, на Московском вокзале. 40-летний уроженец Таджикистана находился в международном розыске с августа прошлого года. Ему вменяется изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Сейчас мигрант находится под стражей в Петербурге.