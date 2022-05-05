Без существенных осадков и до +18 °C днем — погода в Ленобласти на 6 мая

В ближайшие сутки жителей региона ожидает теплая погода с минимальными осадками и слабым южным ветром.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится погода с переменной облачностью. В ночное время температура составит до 6 градусов со знаком плюс, а днем, 6 мая, регион прогреется до +18 градусов.

Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 гр., местами до -2 гр., днем +13…+18 гр. Атмосферное давление будет понижаться.